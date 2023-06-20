Более того, специалисты считают, что с возрастом нездоровое количество жира в молоке может составлять риск сердечных заболеваний, повышения холестерина и схожих хронических заболеваний у людей.
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В то же время употребление молока укрепляет кости.
Доктор Мохаммед Исмаил, хирург-консультант-ортопед больницы Прашант, говорит, что кальций, белок и витамин B необходимы для укрепления костей. А молоко собственно и богато кальцием. Это просто прекрасный источник этого микроэлемента.
Более того, с возрастом женщинам нужно больше кальция. Вообще специалисты советуют женщинам начинать прием добавок кальция после 35 лет, а после 55 лет дозу увеличить, чтобы предотвратить остеопороз.
Остеопороз – распространенное системное заболевание скелета, сопровождающееся снижением прочности костной ткани и повышенным риском переломов.
Заболевание обычно не вызывает болезненных ощущений, является скрытой патологией. Характерных клинических проявлений, а следовательно, и симптомов заболевания не существует.
Чаще об остеопорозе могут свидетельствовать деформации позвоночника (появление "горба") и боли в спине.
Врачи объясняют, что молоко содержит фосфат кальция.
Нам нужны главные минералы для костей. Женщинам старше 35 лет следует принимать кальциевые добавки, а женщинам старше 55 лет – принимать не менее 1000 мг кальция,
– отметил Мохаммед Исмаил.
Какое молоко следует употреблять после 35
Врач подчеркнул, если вы не хотите принимать другие кальциевые добавки, лучшим вариантом является молоко. Если вам за 35, выбирайте молоко с низким содержанием жира.