Можливо, цей симптом свідчить про хвороби, для яких характерні дегенеративні зміни нервової тканини.

Зниження нюху вказує на ризик смерті у людей старше 65 років, це показало нове дослідження, яке опубліковане в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

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Небезпека втрати нюху

Раніше в різних дослідженнях показали, що порушення нюху пов'язано з поганим харчуванням, зниженням безпеки (люди не відчувають запах газу і зіпсованої їжі) і зі зниженням якості життя.

Вчені припускають, що втрата нюху може бути пов'язана з розвитком хвороб, що супроводжуються дегенерацією нервової тканини. Це може пояснити підвищену смертність серед людей, у яких виявляють цей симптом. Також відомо, що порушення нюху може бути супутником когнітивних порушень у похилому віці.

Смертність та втрата нюху

Вчені проаналізували дані про здоров'я 3,5 тисячі осіб, які брали участь в "Національному дослідженні здоров'я і харчування". Ця база даних була зібрана американськими Центрами з контролю і профілактиці захворювань (CDC). Її учасники були старше 40 років, за ними спостерігали протягом п'яти років.

Нюх учасників визначали як з їх слів, так і об'єктивно. На проблеми з нюхом скаржилися понад 21% осіб. Але об'єктивні тести виявили їх у 13%.

Виявилося, що тільки об'єктивне зниження нюху пов'язано з ймовірністю смерті. В учасників віком старше 65 років послаблення нюху на 1 пункт за шкалою для визначення нюху пов'язано зі збільшенням ризику смерті на 18%. Вчені не виявили такої закономірності серед людей у ​​віці 40-64 років.