Возможно, этот симптом свидетельствует о болезнях, для которых характерны дегенеративные изменения нервной ткани.

Снижение обоняния указывает на риск смерти у людей старше 65 лет, это показало новое исследование, которое опубликовано в JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.

Также по теме: Как на жизнь влияет потеря обоняния и чем это опасно

Опасность потери обоняния

Ранее в различных исследованиях показали, что нарушение обоняния связано с плохим питанием, снижением безопасности (люди не чувствуют запах газа и испорченной пищи) и со снижением качества жизни.

Ученые предполагают, что потеря обоняния может быть связана с развитием болезней, сопровождающихся дегенерацией нервной ткани. Это может объяснить повышенную смертность среди людей, у которых обнаруживают этот симптом. Также известно, что нарушение обоняния может быть спутником когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Смертность и потеря обоняния

Ученые проанализировали данные о здоровье 3,5 тысячи человек, участвовавших в "Национальном исследовании здоровья и питания". Эта база данных была собрана американскими Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Ее участники были старше 40 лет, за ними наблюдали в течение пяти лет.

Обоняние участников определяли как по их словам, так и объективно. На проблемы с обонянием жаловались более 21% человек. Но объективные тесты обнаружили их у 13%.

Оказалось, что только объективное снижение обоняния связано с вероятностью смерти. У участников старше 65 лет ослабление обоняния на 1 пункт по шкале для определения обоняния связано с увеличением риска смерти на 18%. Ученые не обнаружили такой закономерности среди людей в возрасте 40-64 лет.