Відомо, що вітамін D допомагає зберегти здоров'я кісток та м'язів, а також підтримує імунітет. Деякі дослідження показують, що люди з низьким рівнем вітаміну D мають більш високий ризик розвитку сезонного афективного розладу, особливо поширеного в зимові місяці.

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Яйця втрачають вітамін D в холодильнику

Вчені вирішили з'ясувати, чи впливає спосіб зберігання яєць на вміст вітаміну D. Виявилося, що вітамін D у яйцях краще зберігається за кімнатної температури, а не в холодильнику, де температура становить 4 – 8 градусів за Цельсієм.

Виходить, настав час виймати яйця з холодильника? Ні, робити це не потрібно. Крім того, що яйця є джерелом вітаміну D та інших корисних речовин, вони також можуть бути джерелом різних інфекційних захворювань – насамперед сальмонельозу. Симптомами цієї хвороби є діарея, біль у животі, нудота, блювання та підвищена температура.

При зберіганні яєць у холодильнику в межах терміну придатності ризик зараження сальмонельозом зменшується. Варто дотримуватися й інших запобіжних заходів при купівлі, зберіганні та вживанні яєць: не купувати яйця з пошкодженою шкаралупою і зберігати їх не на дверцятах, а в основному відділенні холодильника.

Як отримати вітамін D

Можливо, від зберігання в холодильнику його вміст у яйцях справді трохи знизиться. Однак є й інші продукти, з яких можна отримати вітамін D – у форелі, лососі чи печерицях його навіть більше.

Ми отримуємо вітамін D не лише з їжі, а й внаслідок дії сонячних променів. Ультрафіолетове випромінювання типу B (UV-B) перетворює попередник вітаміну, що міститься в шкірі, превітамін, який потім в печінці та нирках стає активною формою вітаміну D.

Однак, попри важливість сонця для синтезу вітаміну D, його вплив на незахищену шкіру краще обмежувати 5 – 30 хвилин на день. Надмірна дія ультрафіолетових променів значно збільшує ризик розвитку раку шкіри.