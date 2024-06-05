Известно, что витамин D помогает сохранить здоровье костей и мышц, а также поддерживает иммунитет. Некоторые исследования показывают, что люди с низким уровнем витамина D имеют более высокий риск развития сезонного аффективного расстройства, особенно распространенного в зимние месяцы.

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Яйца теряют витамин D в холодильнике

Ученые решили выяснить, влияет ли способ хранения яиц на содержание витамина D. Оказалось, что витамин D в яйцах лучше сохраняется при комнатной температуре, а не в холодильнике, где температура составляет 4 – 8 градусов по Цельсию.

Получается, пришло время вынимать яйца из холодильника? Нет, делать это не нужно. Кроме того, что яйца являются источником витамина D и других полезных веществ, они также могут быть источником различных инфекционных заболеваний – прежде всего сальмонеллеза. Симптомами этой болезни являются диарея, боль в животе, тошнота, рвота и повышенная температура.

При хранении яиц в холодильнике в пределах срока годности риск заражения сальмонеллезом уменьшается. Стоит соблюдать и другие меры предосторожности при покупке, хранении и употреблении яиц: не покупать яйца с поврежденной скорлупой и хранить их не на дверце, а в основном отделении холодильника.

Как получить витамин D

Возможно, от хранения в холодильнике его содержание в яйцах действительно немного снизится. Однако есть и другие продукты, из которых можно получить витамин D – в форели, лососе или шампиньонах его даже больше.

Мы получаем витамин D не только из пищи, но и в результате воздействия солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение типа B (UV-B) превращает предшественник витамина, содержащийся в коже, превитамин, который затем в печени и почках становится активной формой витамина D.

Однако, несмотря на важность солнца для синтеза витамина D, его влияние на незащищенную кожу лучше ограничивать 5 – 30 минут в день. Чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей значительно увеличивает риск развития рака кожи.