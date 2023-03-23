Ситуацію взяли під контроль

Про це заявила міністерка охорони здоров’я Уммі Мваліму, закликавши громадян зберігати спокій, "оскільки уряду вдалося контролювати поширення хвороби". За її словами, зараз троє пацієнтів перебувають в лікарні, а влада відстежує 161 контактну особу.

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Нема потреби панікувати або припиняти економічну діяльність, оскільки Танзанія не перша. У нас є все необхідне для контролю над інфекційним захворюванням,

– сказала Мваліму.

Минулого тижня східноафриканська країна направила групу швидкого реагування в північно-західний регіон Кагера, який межує з Угандою, для дослідження захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров’я ООН (ВООЗ) привітала швидку реакцію Танзанії на спалах, додавши, що вона готова надати допомогу. Сусідня Уганда, де останній спалах стався у 2017 році, заявила, що перебуває у стані високої готовності.

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Що відомо про вірус Марбург

Вірус Марбург є дуже небезпечним, він викликає сильну лихоманку, яка часто супроводжується кровотечею та органною недостатністю. Він є частиною так званого сімейства філовірусів, до якого також входить лихоманка Ебола, яка спричинила надзвичайну ситуацію у кількох країнах в Африці.

Передбачуваним природним джерелом вірусу Марбург є африканський фруктовий кажан, який є носієм збудника, але не хворіє на нього.

Свою назву вірус отримав від німецького міста Марбург, де його вперше виявили в 1967 році в лабораторії, де працівники контактували з інфікованими зеленими мавпами, імпортованими з Уганди.

Тварини можуть передавати вірус приматам, які перебувають в безпосередній близькості до людей, і передача від людини до людини потім відбувається через контакт з кров’ю або іншими рідинами організму.

За даними ВООЗ, рівень смертності в підтверджених випадках коливався від 24 до 88 % у попередніх спалахах залежно від штаму вірусу та ведення випадку.

Наразі немає вакцин чи противірусних методів лікування, але потенційні методи лікування, включаючи препарати крові, імунну терапію та медикаментозну терапію.