Про це мовиться у заяві Міністерства охорони здоров'я Танзанії. Загалом хворобу виявили у сімох людей.

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Африкою шириться невідома хвороба

У семи жителів Танзанії виявили загадкову хворобу. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що пацієнти мають наступні симптоми:

лихоманка,

блювота,

кровотеча в різних частинах тіла,

ниркова недостатність.

Уряд скерував групу швидкого реагування в північно-західний регіон Кагера, який межує з Угандою, щоб розслідувати інфекційне захворювання. Про це розповіла головна лікарка Танзанії Тумаіні Нагу.

Зразки були взяті у пацієнтів і померлих, щоб визначити джерело і тип хвороби,

– зауважила Нагу.

Лікарка закликала громадськість зберігати спокій, але бути обережними, щоб уникнути зараження.

Дослідження проводиться після спалаху лихоманки Ебола в Уганді, який тривав майже чотири місяці та забрав життя 55 осіб, перш ніж уряд оголосив про його припинення у січні.

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У Танзанії був спалах "щурячої лихоманки"

Минулого року в Танзанії зафіксували спалах лептоспірозу або "щурячої лихоманки". Хвороба забрала життя трьох людей у південно-східному регіоні Лінді.

Така бактеріальна інфекція зазвичай поширюється через споживання води або їжі, забрудненої сечею інфікованих тварин.

Президент Танзанії Самія Сулуху-Хассан тоді заявив, що хвороба могла бути викликана взаємодією між людьми та дикими тваринами, що наростала в результаті погіршення стану навколишнього середовища.