Про це мовиться у заяві Міністерства охорони здоров'я Танзанії. Загалом хворобу виявили у сімох людей.
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Африкою шириться невідома хвороба
У семи жителів Танзанії виявили загадкову хворобу. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що пацієнти мають наступні симптоми:
- лихоманка,
- блювота,
- кровотеча в різних частинах тіла,
- ниркова недостатність.
Уряд скерував групу швидкого реагування в північно-західний регіон Кагера, який межує з Угандою, щоб розслідувати інфекційне захворювання. Про це розповіла головна лікарка Танзанії Тумаіні Нагу.
Зразки були взяті у пацієнтів і померлих, щоб визначити джерело і тип хвороби,
– зауважила Нагу.
Лікарка закликала громадськість зберігати спокій, але бути обережними, щоб уникнути зараження.
Дослідження проводиться після спалаху лихоманки Ебола в Уганді, який тривав майже чотири місяці та забрав життя 55 осіб, перш ніж уряд оголосив про його припинення у січні.
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У Танзанії був спалах "щурячої лихоманки"
Минулого року в Танзанії зафіксували спалах лептоспірозу або "щурячої лихоманки". Хвороба забрала життя трьох людей у південно-східному регіоні Лінді.
Така бактеріальна інфекція зазвичай поширюється через споживання води або їжі, забрудненої сечею інфікованих тварин.
Президент Танзанії Самія Сулуху-Хассан тоді заявив, що хвороба могла бути викликана взаємодією між людьми та дикими тваринами, що наростала в результаті погіршення стану навколишнього середовища.