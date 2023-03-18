Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Танзании. В общей сложности болезнь обнаружили у семи человек.

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Африкой распространяется неизвестная болезнь

У семи жителей Танзании обнаружили загадочную болезнь. В Министерстве здравоохранения рассказали, что пациенты имеют следующие симптомы:

лихорадка,

рвота,

кровотечения в разных частях тела,

почечная недостаточность.

Правительство направило группу быстрого реагирования в северо-западный регион Кагера, граничащий с Угандой, чтобы расследовать инфекционное заболевание. Об этом рассказала главный врач Танзании Тумаини Нагу.

Образцы были взяты у пациентов и умерших, чтобы определить источник и тип болезни,

– заметила Нагу.

Врач призвала общественность сохранять спокойствие, но быть осторожными, чтобы избежать заражения.

Исследование проводится после вспышки лихорадки Эбола в Уганде, которая длилась почти четыре месяца и унесла жизни 55 человек, прежде чем правительство объявило о ее прекращении в январе.

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В Танзании была вспышка "крысиной лихорадки"

В прошлом году в Танзании зафиксировали вспышку лептоспироза или "крысиной лихорадки". Болезнь унесла жизни трех человек в юго-восточном регионе Линди.

Эта бактериальная инфекция обычно распространяется путем потребления воды или пищи, загрязненной мочой инфицированных животных.

Президент Танзании Самия Сулуху-Хассан тогда заявил, что болезнь могла быть вызвана взаимодействием между людьми и дикими животными, нараставшем в результате ухудшения состояния окружающей среды.