Рак предстательной железы остается одним из наиболее распространенных и смертельных видов рака у мужчин. Однако возможность развития этой болезни можно снизить, если следить за своим питанием.

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Новое исследование рака простаты

Уже известно, что большое количество молочных продуктов и недостаток витамина Е в рационе повышают риск развития рака простаты, однако на этот раз исследователи из Университета Южной Австралии обнаружили связь между этим заболеванием и концентрациями конкретных микроэлементов в плазме крови.

Ученые сравнили концентрации микроэлементов в плазме крови 106 больных раком простаты и 132 здоровых мужчин. Они обнаружили в плазме крови больных раком низкие уровни ликопина и селена, но высокие уровни железа, серы и кальция.

Фрукты и овощи снижают риск рака простаты

В связи с этим для профилактики возникновения опухолей исследователи рекомендуют мужчинам чаще употреблять в пищу продукты, богатые ликопином (помидоры, дыни, папайю, виноград, персики, арбузы и клюкву) и селен (белое мясо, рыбу, моллюсков, яйца и орехи). При этом натуральные источники микроэлементов, подчеркивают они, полезнее витаминных добавок, эффективность которых сильно ограничена.

Один из способов достичь достаточного количества полезных микроэлементов в рационе – перейти на средиземноморскую или азиатскую диеты. Более высокие уровни ликопина и селена в плазме снижают не только риск развития раковой опухоли, но и степень повреждения ДНК после радиотерапии, одного из основных способов лечения этого вида рака.