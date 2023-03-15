Взаимосвязано ли общее состояние организма, в частности наличие функциональных или хронических заболеваний, с тем, насколько хорошо мы будем видеть? Как, например, гипертония или постоянный стресс влияют на глаза? На эти и другие вопросы 24 канала рассказал врач высшей категории клиники "Новое Зрение" Игорь Бакаев.

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Какие офтальмолог может диагностировать не болезни глаз

Заболевания, связанные с сосудами или оказывают непосредственное влияние на их состояние, обязательно будут отражаться на качестве зрения. Ведь организм – это единственная система, поэтому глаза о многом могут сказать.

Многие болезни диагностируются при исследовании сетчатки именно в кабинете офтальмолога. Иногда к окулисту приходят с жалобой на ухудшение зрения, врач производит осмотр и устанавливает потрясающий диагноз: сахарный диабет. А человек об этом даже и не подозревал. Кроме того, с высокой вероятностью определяют и гипертонию – по смене сосудов на глазном дне.

Игорь Бакаев “Дело в том, что сетчатка глаза, как и мозг или сердечная мышца (миокард), очень чувствительны к нарушению кровоснабжения. От этого зависит насыщенность органа кислородом и питательными веществами, поэтому он ярко демонстрирует состояние сосудов в организме”.

Диагностировать болезни можно через осмотр на широкий зрачок. Все сосудистые заболевания сетчатки – это локальное, очное проявление общей проблемы с сосудами. По аналогии есть проявления, которые можно назвать "инфарктом" или "инсультом" сетчатки. Да, инфаркт равен окклюзии (закупорке) артерий. Когда такое случается, человек сразу слепнет, словно перед глазами падает шторка.

При инсульте, закупорке вен, так же мгновенно теряется зрение. Кое-где не полностью, остается 1 – 2%. Сетчатка покрывается кровоизлияниями. В этом случае лечение очень сложное и дорогостоящее. Причем направлено на то, чтобы сохранить оставшиеся проценты зрения и избежать серьезных осложнений. Ведь при худшем сценарии человек может потерять глаз как орган.

К проблемам с сосудами приводят изменения, происходящие в организме постепенно годами. Итак, главный совет – занимайтесь собой. Если замечаете ухудшение состояния сосудов, обращайтесь к терапевту и кардиологу за качественным лечением. И, конечно, обязательно проходите профосмотр у офтальмолога: после 40 лет – раз в два года, а после 50 – раз в год.

Какие болезни оказывают значительное влияние на качество зрения

Сахарный диабет. Он обязательно рано или поздно дает осложнения на глаза. Из-за снижения эластичности стенок сосудов встречаются кровоизлияния. Плюс ухудшается питание тканей глаза вследствие дистрофических изменений, которые в свою очередь вызваны нарушением углеводного обмена. Это все ухудшает зрение. Опасна для человека диабетическая ретинопатия (поражение сетчатки). Поэтому важно лечить и контролировать диабет, в противном случае грозит полная потеря зрения.

Сосудистые заболевания, атеросклерозы, гипертоническая болезнь дают сильное ухудшение зрения вплоть до слепоты. Так, резкое повышение АД опасно массированным кровоизлиянием в сетчатку глаза, что приводит к ее отслоению. А в случае атеросклероза возможна закупорка центральной артерии сетчатки.

Патология эндокринной системы. Из-за гормональных нарушений повреждаются сосудистая оболочка, сетчатка и глазные мышцы. Диффузный токсический зоб, например, приводит к воспалению глаз.

Хронический стресс. Это состояние сильно влияет на глаза. Почему? Ибо происходит сосудистая реакция: выброс гормонов стресса оказывает определенное влияние на сосуды. Речь идет именно о хроническом стрессе – не час, сутки или неделю, а когда мы живем в нем больше года. Очень часто, даже в молодом возрасте, реакцией на стресс есть болезни.

Игорь Бакаев “Пока для украинцев это, к сожалению, очень актуально. Из-за выброса кортизола под сетчаткой может накапливаться жидкость – и человек начинает видеть пятна перед глазами, ухудшается зрение. Это нужно обязательно лечить”.

Профилактика ухудшения зрения

контролировать хронические болезни, в частности диабет, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания;

вести здоровый образ жизни. Курение, несбалансированная пища с возрастом влияет на сосуды;

обязательно лечить последствия хронического стресса. Несколько недель используют медикаментозный способ. Если эффекта нет, применяется лазерное лечение – коагуляция сетчатки. На сетчатке находят место, откуда подтекает жидкость и лазер ее закрывает;

всегда учитывать "глазные" симптомы: резкое ухудшение зрения, искривление линий, появляющиеся перед глазами пятна или ощущение шторки. При таких симптомах нужно как можно быстрее обратиться к офтальмологу. Необязательно это будет что-нибудь серьезное;

в группе риска спортсмены или люди, тренирующиеся в тренажерных залах, работают с тяжестью. Нередко они принимают специальные препараты, стероиды, чтобы как можно быстрее накопить мышечную массу. Однако эти вещества очень серьезно влияют на сетчатку, что приводит к разным осложнениям. Так что лучше сравнить пользу и вред от таких добавок;

людям с высокой степенью близорукости надо быть очень осмотрительными и посещать офтальмолога. Ведь даже среди молодежи сейчас обнаруживают серьезные проблемы со стороны сетчатки. Это касается как центральных зон, влияющих на зрение, так и периферических отделов (осложнения приводят к отслоению сетчатки и потере зрения). Опасно, что изменения в периферических отделах развиваются незаметно для человека, поэтому это может исследовать только врач.

Заботьтесь о себе, считайтесь с тревожными симптомами, не надейтесь на молодость и на то, что вас обойдет проблемы со здоровьем. Лучше пройти осмотр у специалистов и быть спокойными.