Производители гарантируют результат уже после первого использования. 24 канал обратился к детской офтальмологине высшей категории и специалисту по ортокератологии Советы Пархомец чтобы узнать, кому подойдут такие линзы и как их подобрать.

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Как действуют ночные линзы

Ортокератологические линзы обычно используют для коррекции близорукости. Некоторым людям они помогают улучшить зрение без операции, а значит, позволяют не носить очки и контактные линзы все время.

Чтобы изготовить ортокератологические линзы, офтальмолог измеряет роговицу с помощью топографа роговицы – инструмента, который создает топографическую карту роговицы путем отражения света от поверхности глаза. На этой карте видна форма и изгиб роговицы. Топограф не касается глаза и не вызывает болезненных ощущений.

Ортокератологические линзы надевают на ночь: во время сна они сглаживают центр роговицы и изменяют изгиб света при его попадании в глаза. Эти ночные линзы жесткие и достаточно прочные, чтобы изменить форму роговицы, но пропускают кислород, чтобы глаз оставался здоровым. Утром линзы снимают, и роговица некоторое время остается правильной формы и зрение корректируется без очков.

Продолжительность сна в линзах должна быть не менее 8 часов для стабильного эффекта. Ночные линзы могут применять пациенты с миопией, особенно с прогрессирующей формой от 6 до 60 лет.

Кому можно использовать ночные линзы

коррекция миопии (близорукости) до 7.0 диоптрий без астигматизма и с астигматизмом до 4 диоптрий.

прогрессирующий характер миопии у детей и подростков;

коррекция миопии у взрослых пациентов с близорукостью (миопией), которым по субъективным и объективным причинам выполнения рефракционной операции невозможно;

коррекция миопии у взрослых пациентов с близорукостью (миопией), которым по профессиональным показаниям нельзя носить очки и контактные линзы днем: военные, спортсмены, водители, работники в задымленных или бдительных помещениях и т.д.

Нужно ли проходить обследование перед использованием

Совет Пархомец "Да конечно. Пациент сначала проходит полное офтальмологическое обследование с определением точных данных рефракции глаза, оценкой состояния переднего отрезка глаза глазного дна. Надо четко понимать, что не всем подряд нужна такая ночная линза, некоторые пациенты могут иметь противопоказания».

Поэтому специалист должен индивидуально оценить возможности применения метода для каждого пациента, учитывая особенности параметров глаза, которые очень индивидуальны. Ну и конечно, нужно определить нет ли у пациента заболеваний, например сахарного диабета, являющегося противопоказанием.

Линзы подбираются в клинике медицинскими работниками (врачами-офтальмологами, оптомэтристами), имеющими необходимые разрешения (лицензии, сертификаты, прочее).

Могут ли линзы навсегда улучшить зрение

Нет, надо помнить, что близорукость не лечится, а только производится ее коррекция. У детей это очки или контактные линзы разного дизайна, а у взрослых это, например, лазерная коррекция зрения. Поэтому ночная линза оказывает обратимое влияние, если прекратить ее использовать, то в течение 3 – 4 недель роговица восстановится до начальных параметров.

Смысл метода заключается в торможении прогрессирования миопии, чтобы минус не увеличивался каждый год, но когда нам нужно что-то изменить или перевести пациента на другой метод коррекции, мы легко можем это сделать путем отмены ношения.

Противопоказания к использованию ночных линз

Абсолютные противопоказания:

воспалительные заболевания глаза, придаточного аппарата и орбиты;

кератиты в анамнезе (особенно герпетический);

выраженный синдром сухого глаза (ксероз);

дистрофические заболевания роговицы;

кератоконус, кератоглобус, пелюцидная краевая дегенерация роговицы;

выраженный нистагм;

логофтальм;

один глаз;

тяжелые иммунодефицитные состояния любой этиологии;

острые инфекционные и воспалительные заболевания организма;

коллагенозы;

злокачественные новообразования глаза и вспомогательного аппарата;

значительное снижение чувствительности роговицы;

прием препаратов изотретиноина (в течение курса приема);

психологические особенности, препятствующие безопасному использованию линз;

беременность, период лактации и кормления грудью;

аутоиммунные заболевания;

сахарный диабет;

лучевая терапия и химиотерапия до завершения лечения;

онкологические заболевания;

применение кортикостероидных препаратов.

Относительные противопоказания:

нерегулярный астигматизм;

помутнение и рубцовые изменения на периферии роговицы;

сухость глаз, вызванная неблагоприятными условиями внешней среды, приемом медикаментов, спецификой работы;

состояние после эксимерлазерной хирургии роговицы;

эндокринные заболевания;

сезонные аллергии.

Могут навредить ночные линзы

Совет Пархомец Только в случае неправильного подбора линз, когда она плохо центрируется на роговице, тогда может быть индуцирован астигматизм, то есть роговица становится неправильной формы. Также, если пациент не соблюдает гигиенические правила использования и своевременной замены линзы на новую возможные реакции роговицы или конъюнктивы. В моей практике это встречалось редко и почти все изменения носили обратимый характер”.

Какая стоимость ночных линз

Это зависит от производителя и дизайна, есть стандартные линзы, а индивидуальные заказные. Средняя стоимость в Украине сейчас 14-16 тысяч гривен в год. Потому что у них срок эксплуатации 12 месяцев.



Автор: Ирина Криксон