Ситуацию взяли под контроль

Об этом заявила министерша здравоохранения Умми Мвалиму, призвав граждан сохранять спокойствие, "поскольку правительству удалось контролировать распространение болезни". По ее словам, сейчас трое пациентов находятся в больнице, а власти отслеживают 161 контактное лицо.

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Нет необходимости паниковать или прекращать экономическую деятельность, поскольку Танзания не первая. У нас есть все необходимое для контроля за инфекционным заболеванием,

– сказала Мвалиму.

На прошлой неделе восточноафриканская страна направила группу быстрого реагирования в граничащий с Угандой северо-западный регион Кагера для исследования заболевания.

Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) приветствовала скорую реакцию Танзании на вспышку, добавив, что она готова оказать помощь. Соседняя Уганда, где последняя вспышка произошла в 2017 году, заявила, что находится в состоянии высокой готовности.

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Что известно о вирусе Марбург

Вирус Марбург очень опасен, он вызывает сильную лихорадку, которая часто сопровождается кровотечением и органной недостаточностью. Он является частью так называемого семейства филовирусов, в который также входит лихорадка Эбола, вызвавшая чрезвычайную ситуацию в нескольких странах в Африке.

Предполагаемым природным источником вируса Марбург является африканская фруктовая летучая мышь, которая является носителем возбудителя, но не болеет им.

Свое название вирус получил от германского города Марбург, где его впервые обнаружили в 1967 году в лаборатории, где работники контактировали с инфицированными зелеными обезьянами, импортированными из Уганды.

Животные могут передавать вирус приматам, которые находятся в непосредственной близости от людей, и передача от человека к человеку затем происходит через контакт с кровью или другими жидкостями организма.

По данным ВОЗ, уровень смертности в подтвержденных случаях колебался от 24 до 88% в предыдущих вспышках в зависимости от штамма вируса и ведения случая.

Пока нет вакцин или противовирусных методов лечения, но потенциальные методы лечения, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию.