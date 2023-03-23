Ситуацию взяли под контроль
Об этом заявила министерша здравоохранения Умми Мвалиму, призвав граждан сохранять спокойствие, "поскольку правительству удалось контролировать распространение болезни". По ее словам, сейчас трое пациентов находятся в больнице, а власти отслеживают 161 контактное лицо.
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Нет необходимости паниковать или прекращать экономическую деятельность, поскольку Танзания не первая. У нас есть все необходимое для контроля за инфекционным заболеванием,
– сказала Мвалиму.
На прошлой неделе восточноафриканская страна направила группу быстрого реагирования в граничащий с Угандой северо-западный регион Кагера для исследования заболевания.
Всемирная организация здравоохранения ООН (ВОЗ) приветствовала скорую реакцию Танзании на вспышку, добавив, что она готова оказать помощь. Соседняя Уганда, где последняя вспышка произошла в 2017 году, заявила, что находится в состоянии высокой готовности.
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Что известно о вирусе Марбург
Вирус Марбург очень опасен, он вызывает сильную лихорадку, которая часто сопровождается кровотечением и органной недостаточностью. Он является частью так называемого семейства филовирусов, в который также входит лихорадка Эбола, вызвавшая чрезвычайную ситуацию в нескольких странах в Африке.
Предполагаемым природным источником вируса Марбург является африканская фруктовая летучая мышь, которая является носителем возбудителя, но не болеет им.
Свое название вирус получил от германского города Марбург, где его впервые обнаружили в 1967 году в лаборатории, где работники контактировали с инфицированными зелеными обезьянами, импортированными из Уганды.
Животные могут передавать вирус приматам, которые находятся в непосредственной близости от людей, и передача от человека к человеку затем происходит через контакт с кровью или другими жидкостями организма.
По данным ВОЗ, уровень смертности в подтвержденных случаях колебался от 24 до 88% в предыдущих вспышках в зависимости от штамма вируса и ведения случая.
Пока нет вакцин или противовирусных методов лечения, но потенциальные методы лечения, включая препараты крови, иммунную терапию и медикаментозную терапию.