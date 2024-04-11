Розповідаємо, як проявляється захворювання, яка статистика захворюванності в Україні та світі та головне – як попередити його розвиток.

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Хвороба Паркінсона – головне Це повільно прогресуюче дегенеративне захворювання центральної нервової системи, що повільно прогресує і в основному проявляється руховими порушеннями.

Вперше захворювання описав британський лікар Джеймм Паркінсон в 1817 році.

Три основні симптоми хвороби Паркінсона

тремтіння – тремор зазвичай починається з голови та руки (частіше, коли кінцівка розслаблена);

брадикінезія – уповільнення руху: фізичні рухи хворий здійснює значно повільніше за норму. Це ускладнює повсякденні справи та завдання, які раніше не викликали труднощів. Також це може призвести до повільного пересування дуже маленькими кроками;

ригідність – скутість і напруга в м'язах, що знову ж таким може ускладнити переміщення і змінювати вираз обличчя, а також може призвести до болісних м'язових спазмів.

Важливо! Перші симптоми захворювання найчастіше з'являються у віці 55 – 60 років, однак, за даними ВООЗ, на вікову групу 20 – 50 років припадає приблизно 5% усіх зареєстрованих випадків. Ці випадки класифікують як хворобу Паркінсона молодого віку.

Статистика захворюваності

Станом на 2024 рік у світі понад 4 мільйона людей, які страждають на хворобу Паркінсона. Та, згідно з прогнозами, до 2040 року кількість хворих на Паркінсона сягне понад 14 мільйонів, оскільки людство стрімко старіє і в середньому люди стали жити довше.

Щодо України, то за даними МОЗ, в Україні зареєстровано понад 23 тисячі пацієнтів із хворобою Паркінсона, або 61,4 на 100 тисяч населення.

Щороку про цей діагноз дізнаються від лікарів близько 2,5 тисячів українців.

Профілактика та лікування

Наразі хвороба Паркінсона є невиліковною, усі методи лікування, які існують, спрямовані на полегшення її симптомів.

Водночас, лікарі наголошують, що ведення здорового способу життя є основним засобом профілактики хвороби Паркінсона: