Проблема захована у невеликих органелах, які серце виділяє для самозцілення. Принаймні таку гіпотезу озвучили ізраїльські вчені, свої результати вони опублікували у науковому журналі Circulation.

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Що відомо про зв'язок раку і серцевих захворювань

Вперше зв'язок між серцевою недостатністю і раком виявили у 2013 році. І це відразу вказало на високі ризики, адже серцеві захворювання є однією з найпоширеніших причин смерті. Тобто багато людей опинилися у групі

ризику раку.

Нові ж дані виявили, що рак провокують маленькі позаклітинні везикули (sEVs) – це крихітні клітинні структури, загорнуті в мембрану. Учені пояснюють, що ці структури сприяють зменшенню запалення, загоєнню, росту, створенню нових кровоносних судин та змінам в імунній системі.

Важливо! Учені звертають увагу, що везикули виробляють всі клітини, та у випадку ураження серця їхня кількість значно зростає.

Після травми серцевого м'яза, у випадку серцевої недостатності, вивільняються везикули, які містять фактори росту – невеликі молекули нуклеїнових кислот, які сприяють поділу клітин. Ці sEVs допомагають загоєнню пошкодженої серцевої тканини. Водночас вивільнені з пошкодженого серця везикули рухаються в кровоносній системі організму, досягаючи ракових утворень,

– пояснив науковець Тал Каллер.

Наскільки вагомі дані

Аби підтвердити чи спростувати гіпотезу, учені пригнічували утворення везикул у тварин із серцевими захворюваннями. Виявилось, що ризик розвитку раку знижувався разом із пригніченням.

Щоправда, учені уже встигли розчарувати науковців. Адже застосовувати пригнічення везикулу як лікування не можна, бо це провокує серйозні побічні ефекти. Єдиним варіантом є зменшення пошкодження серцевої тканини.

Який вихід

Вчені вирішили протестувати препарат для лікування серцевої недостатності. Під час експериментів з тваринами, на ранніх стадіях захворювання серце виділяло на 30% менше везикул, а ракові пухлини росли повільніше.

Тобто, потенційно користь відкриття усе ж є. Зокрема, якщо скоригувати наявні способи лікування серця таким чином, щоб вони також враховували ризик розвитку раку.

Крім того, вчені сподіваються знайти біомаркери серед пацієнтів з серцевими захворюваннями, які вказуватимуть на підвищений ризик раку, адже не всі пацієнти його мають.