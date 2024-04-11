Проблема спрятана в небольших органеллах, которые сердце выделяет для самоисцеления. По крайней мере такую гипотезу озвучили израильские ученые, свои результаты они опубликовали в научном журнале Circulation.

Смотрите также Будущее лекарство от рака: ученые нашли 150 новых молекулярных соединений

Что известно о связи рака и сердечных заболеваний

Впервые связь между сердечной недостаточностью и раком обнаружили в 2013 году. И это сразу указало на высокие риски, ведь сердечные заболевания являются одной из самых распространенных причин смерти. То есть многие люди оказались в группе

риска рака.

Новые же данные обнаружили, что рак провоцируют маленькие внеклеточные везикулы (sEVs) – это крошечные клеточные структуры, завернутые в мембрану. Ученые объясняют, что эти структуры способствуют уменьшению воспаления, заживлению, роста, созданию новых кровеносных сосудов и изменениям в иммунной системе.

Важно! Ученые обращают внимание, что везикулы производят все клетки, и в случае поражения сердца их количество значительно возрастает.

После травмы сердечной мышцы, в случае сердечной недостаточности, высвобождаются везикулы, содержащие факторы роста – небольшие молекулы нуклеиновых кислот, которые способствуют делению клеток. Эти sEVs помогают заживлению поврежденной сердечной ткани. В то же время высвобожденные из поврежденного сердца везикулы движутся в кровеносной системе организма, достигая раковых образований,

– объяснил ученый Тал Каллер.

Насколько весомы данные

Чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, ученые подавляли образование везикул у животных с сердечными заболеваниями. Оказалось, что риск развития рака снижался вместе с подавлением.

Правда, ученые уже успели разочаровать ученых. Ведь применять угнетение везикулу как лечение нельзя, потому что это провоцирует серьезные побочные эффекты. Единственным вариантом является уменьшение повреждения сердечной ткани.

Какой выход

Ученые решили протестировать препарат для лечения сердечной недостаточности. Во время экспериментов с животными, на ранних стадиях заболевания сердце выделяло на 30% меньше везикул, а раковые опухоли росли медленнее.

То есть, потенциально польза открытия все же есть. В частности, если скорректировать имеющиеся способы лечения сердца таким образом, чтобы они также учитывали риск развития рака.

Кроме того, ученые надеются найти биомаркеры среди пациентов с сердечными заболеваниями, которые будут указывать на повышенный риск рака, ведь не все пациенты его имеют.