Палеонтологи з Королівського музею Онтаріо діагностували рак у центрозавра, який жив на території Канади 75 мільйонів років тому.

Онкологічні захворювання існували задовго до появи людини. Від них страждали вже динозаври: принаймні, на це вказують пошкодження на деяких залишках цих рептилій. Наприклад, в одного примірника качконосого динозавра з роду Edmontosaurus були ознаки агресивного раку. Проте, ні в одному з подібних випадків у вчених не було впевненості в точності діагнозу, пише The Lancet Oncology.

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Який вид раку мав динозавр

Центрозавр мав зріст близько шести метрів, масивні щелепні м'язи та ріг і страждав від остеосаркоми однієї з кінцівок. Цей вид раку є злоякісним, він поширений серед людей і тварин і лікується за допомогою хімієтерапія та хірургічного втручання, іноді – ампутації кінцівки. Фахівці виявили сліди пухлини розміром з яблуко на одній гомілок динозавра.

Через те, що пухлини зазвичай локалізуються в м'яких тканинах, розглянути докладніше цей конкретний випадок не можливо. Однак кінцівка була ретельно вивчена за допомогою комп'ютерної томографії та мікроскопа, що дозволило однозначно стверджувати про наявність пухлини.



Пухлина в динозавра / фото the lancet

Що вбило динозавра

На думку палеонтолога Девіда Еванса (David Evans) з Королівського музею Онтаріо (Канада), вивчений науковцями центрозавр страждав від захворювання до кінця свого життя.

Однак Еванс впевнений, що динозавр помер не від онкологічного захворювання. По-перше, життя у великому стаді оберігала тварин від нападу більш агресивних динозаврів. По-друге, тіло тварини було знайдено у величезній ніші природного походження поруч з родичами: судячи з усього, стадо центрозаврів загинуло під час повені.