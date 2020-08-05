Палеонтологи из Королевского музея Онтарио диагностировали рак у центрозавра, который жил на территории Канады 75 миллионов лет назад.

Онкологические заболевания существовали задолго до появления человека. От них страдали уже динозавры: по крайней мере, на это указывают повреждения на некоторых остатках этих рептилий. Например, у одного экземпляра утконосого динозавра из рода Edmontosaurus были признаки агрессивного рака. Однако, ни в одном из подобных случаев у ученых не было уверенности в точности диагноза, пишет The Lancet Oncology.

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Какой вид рака был у динозавра

Центрозавр имел рост около шести метров, массивные челюстные мышцы и рог и страдал от остеосаркомы одной из конечностей. Этот вид рака является злокачественным, он распространен среди людей и животных и лечится с помощью химиотерапии и хирургического вмешательства, иногда – ампутации конечности. Специалисты обнаружили следы опухоли размером с яблоко на одной из голеней динозавра.

Из-за того, что опухоли обычно локализуются в мягких тканях, рассмотреть подробнее этот конкретный случай не возможно. Однако концовка была тщательно изучена с помощью компьютерной томографии и микроскопа, что позволило однозначно утверждать о наличии опухоли.

Опухоль у динозавра / фото the lancet

Что убило динозавра

По мнению палеонтолога Дэвида Эванса (David Evans) из Королевского музея Онтарио (Канада), изученный учеными центрозавр страдал от заболевания до конца своей жизни.

Однако Эванс уверен, что динозавр умер не от онкологического заболевания. Во-первых, жизнь в большом стаде оберегала животных от нападения более агрессивных динозавров. Во-вторых, тело животного было найдено в огромной нише природного происхождения рядом с родственниками: судя по всему, стадо центрозавров погибло во время наводнения.