Представник ВООЗ у Європі заявив, причиною останніх спалахів коронавірусу може бути поширення хвороби серед молоді.

Про це очільник ВООЗ в Європі Ханс Клюге сказав виданню BBC.

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Ми отримуємо повідомлення від кількох органів охорони здоров'я про збільшення частки нових інфікованих серед молоді,

– сказав Клюге.

За його словами, все більша кількість країн переживає локальні спалахи та збільшення випадків. Представник ВООЗ назвав це наслідком змін у поведінці людини.

Він додав, що сам є батьком двох дітей і добре розуміє, наскільки молоді люди не хочуть пропустити це літо. Однак, як наголосив Клюге, молодь "несе відповідальність перед собою, своїми батьками, бабусями та дідусями та своїми співгромадянами".

За даними Worldometers, у світі виявили 16 922 232 випадки інфікування коронавірусною інфекцією. 664 172 людини померли від ускладнень. 10 485 634 особи одужали. На сьогодні у світі залишаються активними 5 772 426 випадків COVID-19.