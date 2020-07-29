ВОЗ обвинила молодежь в распространении COVID-19 в Европе
Представитель ВОЗ в Европе заявил, что причиной последних вспышек коронавируса может быть распространение болезни среди молодежи.
Об этом глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал изданию BBC.
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Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения об увеличении доли новых инфицированных среди молодежи,
– сказал Клюге.
По его словам, все большее количество стран переживает локальные вспышки и увеличение случаев. Представитель ВОЗ назвал это следствием изменений в поведении человека.
Он добавил, что сам является отцом двух детей и хорошо понимает, насколько молодые люди не хотят пропустить это лето. Однако, как отметил Клюге, молодежь "несет ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками и своими согражданами".