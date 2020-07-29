Представитель ВОЗ в Европе заявил, что причиной последних вспышек коронавируса может быть распространение болезни среди молодежи.

Об этом глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал изданию BBC.

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Мы получаем сообщения от нескольких органов здравоохранения об увеличении доли новых инфицированных среди молодежи,

– сказал Клюге.

По его словам, все большее количество стран переживает локальные вспышки и увеличение случаев. Представитель ВОЗ назвал это следствием изменений в поведении человека.

Он добавил, что сам является отцом двух детей и хорошо понимает, насколько молодые люди не хотят пропустить это лето. Однако, как отметил Клюге, молодежь "несет ответственность перед собой, своими родителями, бабушками и дедушками и своими согражданами".

По данным Worldometers, в мире обнаружили 16 922 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией. 664 172 человека умерли от осложнений. 10 485 634 лица выздоровели. На сегодня в мире остаются активными 5 772 426 случаев COVID-19.