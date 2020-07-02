ВООЗ заявила про розробку в світі 141 вакцини від COVID-19
Всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу COVID-19. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що провідні розробники знаходяться в "місяцях від успіху".
Про це повідомляє видання The Washington Post.
Читайте також ВООЗ відправляє в Китай експертів для пошуку джерела коронавірусу
Глава ВООЗ наголосив, що на сьогодні міжнародне співробітництво відіграє життєво важливу роль в питаннях розробки вакцини від COVID-19.
Провідних кандидатів, можливо, лише місяці відокремлюють від успіху. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося,
– заявив він.
Додамо, що для розробки ефективної та доступної вакцини проти COVID-19 протягом наступного року буде потрібно понад 31 мільярд доларів.
За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреісуса, для ефективної протидії хворобі потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і в короткі терміни. Також вона повинна бути доступною для всіх, хто її потребує.