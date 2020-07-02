Всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу COVID-19. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що провідні розробники знаходяться в "місяцях від успіху".

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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Глава ВООЗ наголосив, що на сьогодні міжнародне співробітництво відіграє життєво важливу роль в питаннях розробки вакцини від COVID-19.

Провідних кандидатів, можливо, лише місяці відокремлюють від успіху. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося,

– заявив він.

Додамо, що для розробки ефективної та доступної вакцини проти COVID-19 протягом наступного року буде потрібно понад 31 мільярд доларів.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреісуса, для ефективної протидії хворобі потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і в короткі терміни. Також вона повинна бути доступною для всіх, хто її потребує.