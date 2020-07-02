Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса COVID-19. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ведущие разработчики находятся в "месяцах от успеха".

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Глава ВОЗ отметил, что сегодня международное сотрудничество играет жизненно важную роль в вопросах разработки вакцины от COVID-19.

Ведущих кандидатов, возможно, лишь месяцы отделяют от успеха. Конечно, нет гарантии полной защиты, но мы надеемся,

– заявил он.

Добавим, что для разработки эффективной и доступной вакцины против COVID-19 в течение следующего года потребуется свыше 31 миллиард долларов.

По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса, для эффективного противодействия болезни нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в короткие сроки. Также она должна быть доступной для всех, кто в ней нуждается.