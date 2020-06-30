Через шесть месяцев после вспышки нового коронавируса ВОЗ заявила, что отправляет команду в Китай для поиска источника, и предупреждает, что пандемия еще далека от завершения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в атмосфере глобального раскола и политизации кризиса коронавируса COVID-19, она опасается, что худшее еще впереди, пишет DW.

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С начала мая организация настаивает на том, чтобы Китай пригласил своих экспертов для изучения происхождения коронавируса у животных. И наконец это произошло.

Мы сможем лучше бороться с коронавирусом, когда узнаем все о вирусе, в том числе о том, как он возник. На следующей неделе мы отправим команду в Китай, чтобы подготовиться к этому, и мы надеемся, что это приведет к пониманию того, как появился вирус,

– заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он не уточнил состав команды и то, из чего конкретно должна состоять их миссия.

Официальная версия происхождения вируса

Ученые считают, что коронавирус перешел от животных к людям, возможно, с рынка в Ухане, где продавались экзотические животные на мясо.

Верят ли украинцы в естественное происхождение коронавируса / Инфографика 24 канала