Через шість місяців після спалаху нового коронавірусу ВООЗ заявила, що відправляє команду в Китай для пошуку джерела, та попереджає, що пандемія ще далека від завершення.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що в атмосфері глобального розколу і політизації кризи коронавірусу COVID-19, вона побоюється, що найгірше ще попереду, пише DW.

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З початку травня організація наполягає на тому, щоб Китай запросив своїх експертів для вивчення походження коронавірусу у тварин. Й нарешті це сталося

Ми зможемо краще боротися з коронавірусів, коли взнаємо все про вірус, в тому числі про те, як він виник. На наступному тижні ми відправимо команду в Китай, щоб підготуватися до цього, і ми сподіваємося, що це призведе до розуміння того, як з'явився вірус,

– заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреес.

Він не уточнив склад команди й те, з чого конкретно повинна складатися їхня місія.

Офіційна версія походження вірусу

Вчені вважають, що коронавірус перейшов від тварин до людей, можливо, з ринку в Ухані, де продавалися екзотичні тварини на м'ясо.



Чи вірять українці в природнє походження коронавірусу / Інфографіка 24 каналу