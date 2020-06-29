Голова ВООЗ Тедрос Габреєсус заявив, що пандемія коронавірусу навіть не наближається до завершення. Навпаки на глобальному рівні вона лише набирає обертів.

Про те, що до завершення коронавірусної кризи доведеться чекати ще довго, Тедрос Габреєсус розповів під час свого брифінгу 29 червня. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Понад пів мільйона людей у світі померли від коронавірусу

Ми усі чекаємо завершення пандемії. Втім реальність полягає в тому, що ситуація навіть не близька до завершення. Це жорстока реальність,

– заявив очільник ВООЗ.

Він зауважив, що багато країн у світі досягли прогресу в боротьбі з коронавірус. Деякі вже навіть змогли його повністю перебороти. Однак глобальна ситуація все одного лише погіршується.

Тедрос Габреєсус переконаний, що світові знадобляться ще більше запасів стійкості, терпіння, покірності й щедрості в наступні місяці.

Станом на вечір 29 червня у світі на коронавірус захворіли 10 мільйонів 199 тисяч 798 людей. Лише за останню добу підтвердили 113 тисяч 202 нові випадки, що становить 1,11% усіх випадків.



За час пандемії від коронавірусу померли вже 502 тисячі 947 людей. Натомість 5 мільйонів 169 тисяч 421 хворий вже зміг одужати.