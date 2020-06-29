Станом на 29 червня кількість жертв коронавірусу у світі перетнула позначку в 500 тисяч людей. Це значно менше, ніж під час останньої великої пандемії "іспанки", але значно більше, ніж, наприклад, під час свинного грипу у 2008 році.

У ніч проти 29 червня у світі всього зафіксували трохи більше як пів мільйона смертей від коронавірусу. Такі дані наводить Інститут Джона Хопкінса.

До слова Кількість інфікованих на COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів

Країни з найбільшою кількістю жертв:

США – 125 тисяч 768 смертей;

Бразилія – 57 тисяч 70 смертей;

Велика Британія – 43 тисячі 634 смерті;

Італія – 34 тисячі 738 смертей;

Франція – 29 тисяч 781 смерть;

Іспанія – 28 тисяч 343 смерті;

Мексика – 26 тисяч 381 смерть;

Індія – 16 тисячі 65 смертей;

Іран – 10 тисяч 508 смертей;

Бельгія – 9 тисяч 738 смертей.

Кількість жертв коронавірусу за регіонами:

Європа – 190 тисяч 725 смертей;

Північна Америка – 166 тисяч 349 смертей;

Південна Америка – 82 тисячі 289 смертей;

Азія – 54 тисячі 786 смертей;

Африка – 9 тисяч 695 смертей.

Всього станом на 29 червня у світі на коронавірус захворіли 10 мільйонів 72 тисячі 616 людей. На щастя, 5 мільйонів 100 тисяч 238 осіб вже змогли одужати.