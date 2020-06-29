Понад пів мільйона людей у світі померли від коронавірусу
Станом на 29 червня кількість жертв коронавірусу у світі перетнула позначку в 500 тисяч людей. Це значно менше, ніж під час останньої великої пандемії "іспанки", але значно більше, ніж, наприклад, під час свинного грипу у 2008 році.
У ніч проти 29 червня у світі всього зафіксували трохи більше як пів мільйона смертей від коронавірусу. Такі дані наводить Інститут Джона Хопкінса.
До слова Кількість інфікованих на COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів
Країни з найбільшою кількістю жертв:
- США – 125 тисяч 768 смертей;
- Бразилія – 57 тисяч 70 смертей;
- Велика Британія – 43 тисячі 634 смерті;
- Італія – 34 тисячі 738 смертей;
- Франція – 29 тисяч 781 смерть;
- Іспанія – 28 тисяч 343 смерті;
- Мексика – 26 тисяч 381 смерть;
- Індія – 16 тисячі 65 смертей;
- Іран – 10 тисяч 508 смертей;
- Бельгія – 9 тисяч 738 смертей.
Кількість жертв коронавірусу за регіонами:
- Європа – 190 тисяч 725 смертей;
- Північна Америка – 166 тисяч 349 смертей;
- Південна Америка – 82 тисячі 289 смертей;
- Азія – 54 тисячі 786 смертей;
- Африка – 9 тисяч 695 смертей.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter