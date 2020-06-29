По состоянию на 29 июня количество жертв коронавируса в мире пересекла отметку в 500 тысяч человек. Это значительно меньше, чем во время последней крупной пандемии "испанки", но значительно больше, чем, например, во время свиного гриппа в 2008 году.

В ночь на 29 июня в мире всего зафиксировали немногим более полумиллиона смертей от коронавируса. Такие данные приводит Институт Джона Хопкинса.

К слову Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 миллионов

Страны с наибольшим количеством жертв:

США – 125 тысяч 768 смертей;

Бразилия – 57 тысяч 70 смертей;

Великобритания – 43 тысячи 634 смерти;

Италия – 34 тысячи 738 смертей;

Франция – 29 тысяч 781 смерть;

Испания – 28 тысяч 343 смерти;

Мексика – 26 тысяч 381 смерть;

Индия – 16 тысяч 65 смертей;

Иран – 10 тысяч 508 смертей;

Бельгия – 9 тысяч 738 смертей.

Число жертв коронавируса по регионам:

Европа – 190 тысяч 725 смертей;

Северная Америка – 166 тысяч 349 смертей;

Южная Америка – 82 тысячи 289 смертей;

Азия – 54 тысячи 786 смертей;

Африка – 9 тысяч 695 смертей.