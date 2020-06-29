Более полумиллиона человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на 29 июня количество жертв коронавируса в мире пересекла отметку в 500 тысяч человек. Это значительно меньше, чем во время последней крупной пандемии "испанки", но значительно больше, чем, например, во время свиного гриппа в 2008 году.
В ночь на 29 июня в мире всего зафиксировали немногим более полумиллиона смертей от коронавируса. Такие данные приводит Институт Джона Хопкинса.
К слову Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 10 миллионов
Страны с наибольшим количеством жертв:
- США – 125 тысяч 768 смертей;
- Бразилия – 57 тысяч 70 смертей;
- Великобритания – 43 тысячи 634 смерти;
- Италия – 34 тысячи 738 смертей;
- Франция – 29 тысяч 781 смерть;
- Испания – 28 тысяч 343 смерти;
- Мексика – 26 тысяч 381 смерть;
- Индия – 16 тысяч 65 смертей;
- Иран – 10 тысяч 508 смертей;
- Бельгия – 9 тысяч 738 смертей.
Число жертв коронавируса по регионам:
- Европа – 190 тысяч 725 смертей;
- Северная Америка – 166 тысяч 349 смертей;
- Южная Америка – 82 тысячи 289 смертей;
- Азия – 54 тысячи 786 смертей;
- Африка – 9 тысяч 695 смертей.
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