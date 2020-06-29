ВОЗ заявила об "ускорении" пандемии коронавируса
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса даже не приближается к завершению. Напротив на глобальном уровне она только набирает обороты.
О том, что завершения коронавирусного кризиса придется ждать еще долго, Тедрос Гебрейесус рассказал во время своего брифинга 29 июня. Об этом сообщает 24 канал.
К слову Более полумиллиона человек в мире умерли от коронавируса
Мы все ждем завершения пандемии. Впрочем реальность заключается в том, что ситуация даже не близка к завершению. Это жестокая реальность,
– заявил глава ВОЗ.
Он отметил, что многие страны в мире достигли прогресса в борьбе с коронавирусом. Некоторые уже даже смогли его полностью одолеть. Однако глобальная ситуация все одного только ухудшается.
Тедрос Гебрейесус убежден, что миру понадобятся еще больше запасов устойчивости, терпения, покорности и щедрости в последующие месяцы.