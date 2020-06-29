Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса даже не приближается к завершению. Напротив на глобальном уровне она только набирает обороты.

О том, что завершения коронавирусного кризиса придется ждать еще долго, Тедрос Гебрейесус рассказал во время своего брифинга 29 июня. Об этом сообщает 24 канал.

К слову Более полумиллиона человек в мире умерли от коронавируса

Мы все ждем завершения пандемии. Впрочем реальность заключается в том, что ситуация даже не близка к завершению. Это жестокая реальность,

– заявил глава ВОЗ.

Он отметил, что многие страны в мире достигли прогресса в борьбе с коронавирусом. Некоторые уже даже смогли его полностью одолеть. Однако глобальная ситуация все одного только ухудшается.

Тедрос Гебрейесус убежден, что миру понадобятся еще больше запасов устойчивости, терпения, покорности и щедрости в последующие месяцы.

По состоянию на вечер 29 июня во мире на коронавирус заболели 10 199 тысяч 798 человек. Только за последние сутки подтвердили 113 тысяч 202 новых случая, что составляет 1,11% всех случаев.



За время пандемий от коронавируса умерли уже 502 тысяч 947 человек. В то же время 5 миллионов 169 тысяч 421 больной уже смог выздороветь.