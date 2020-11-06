Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу варто підготуватися до нової пандемії. Це стане головною темою 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

Зокрема у ВООЗ відзначили, що "готуватися до нової пандемії потрібно вже зараз", а ось коронавірус перемогти цілком реально. Про це повідомляє CNN.

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Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, змогли діяти швидко у протидії та стримувані поширення вірусу SARS-CoV-2,

– зазначили в організації.

Сесія Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я відбудеться 9-14 листопада. На ній хочуть прийняти резолюцію про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я.

Коронавірус можна перемогти

Ми можемо перемогти COVID-19 наукою, рішеннями та солідарністю,

– заявила ВООЗ.

В організації зазначили, що пандемія коронавірусу стане нагадуванням про важливість загальних зусиль організації щодо збільшення охорони здоров'я та кращого захисту населення від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям.

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Які успіхи боротьби з пандемією у світі

Насправді людство ще далеко від подолання пандемії. Наразі у всіх країнах спостерігають значне погіршення епідеміологічної ситуації. Так, за минулу добу у світі зареєстрували 608 550 нових хворих на COVID-19 – це найвищий приріст захворюваності від початку 2020 року.

Найгірша ситуація у Європі: минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.

США повідомили про рекордну кількість заражень за добу з початку епідемії коронавірусної інфекції. За минулу добу у країні повідомили про 123 185 нових хворих на коронавірус.