Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру стоит подготовиться к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

В частности в ВОЗ отметили, что "готовиться к новой пандемии нужно уже сейчас", а вот коронавирус победить вполне реально. Об этом сообщает CNN.

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Мы видели за последний год, что страны, которые имеют прочную инфраструктуру здравоохранения, смогли действовать быстро в противодействии и сдерживании распространения вируса SARS-CoV-2,

– отметили в организации.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней хотят принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

Коронавирус можно победить

Мы можем победить COVID-19 наукой, решениями и солидарностью,

– заявила ВОЗ.

В организации отметили, что пандемия коронавируса станет напоминанием о важности общих усилий организации по увеличению охраны здоровья и защиты населения от чрезвычайных ситуаций со здоровьем.

Каковы успехи борьбы с пандемией в мире

На самом деле человечество еще далеко от преодоления пандемии. Сейчас во всех странах наблюдают значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, за минувшие сутки в мире зарегистрировали 608 550 новых больных COVID-19 – это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.

Наихудшая ситуация в Европе: на прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

США сообщили о рекордном количестве заражений за сутки с начала эпидемии коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране сообщили о 123 185 новых больных коронавирусом.

Всего с начала пандемии COVID-19 в мире инфицировались более 48 миллионов человек, более чем 32 миллиона из которых – выздоровели. К сожалению, 1 235 101 больной умер.