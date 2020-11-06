В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру стоит подготовиться к новой пандемии. Это станет главной темой 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
В частности в ВОЗ отметили, что "готовиться к новой пандемии нужно уже сейчас", а вот коронавирус победить вполне реально. Об этом сообщает CNN.
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Мы видели за последний год, что страны, которые имеют прочную инфраструктуру здравоохранения, смогли действовать быстро в противодействии и сдерживании распространения вируса SARS-CoV-2,
– отметили в организации.
Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней хотят принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.
Коронавирус можно победить
Мы можем победить COVID-19 наукой, решениями и солидарностью,
– заявила ВОЗ.
В организации отметили, что пандемия коронавируса станет напоминанием о важности общих усилий организации по увеличению охраны здоровья и защиты населения от чрезвычайных ситуаций со здоровьем.
Каковы успехи борьбы с пандемией в мире
На самом деле человечество еще далеко от преодоления пандемии. Сейчас во всех странах наблюдают значительное ухудшение эпидемиологической ситуации. Так, за минувшие сутки в мире зарегистрировали 608 550 новых больных COVID-19 – это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.
Наихудшая ситуация в Европе: на прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству заболевших Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
США сообщили о рекордном количестве заражений за сутки с начала эпидемии коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране сообщили о 123 185 новых больных коронавирусом.
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