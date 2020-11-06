За прошедшие сутки по всему в миру зарегистрировали 608 550 новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.

За этот же период на Земле от коронавируса умер 8 771 человек. Об этом свидетельствуют статистические данные с сайта Worldomoters.

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На момент написания публикации в мире выявлено более 49 миллионов инфицированных COVID-19. Из них 12 850 919 являются активными больными, поскольку 35 066 968 уже преодолели болезнь, а еще 1 241 747 – умерли.

Согласно данным ВОЗ, худшая ситуация в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству больных Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Мы действительно наблюдаем взрыв... в том смысле, что потребуется всего несколько дней, чтобы прирост в европейском регионе составил один миллион случаев,

– заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 9 926 637; Индия – 8 411 724; Бразилия – 5 614 258; Россия – 1 733 440; Франция – 1 601 367.

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