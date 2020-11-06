Больше полумиллиона за день: в мире обнаружили рекордное количество новых больных COVID-19
За прошедшие сутки по всему в миру зарегистрировали 608 550 новых больных коронавирусом. Это самый высокий прирост заболеваемости с начала 2020 года.
За этот же период на Земле от коронавируса умер 8 771 человек. Об этом свидетельствуют статистические данные с сайта Worldomoters.
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На момент написания публикации в мире выявлено более 49 миллионов инфицированных COVID-19. Из них 12 850 919 являются активными больными, поскольку 35 066 968 уже преодолели болезнь, а еще 1 241 747 – умерли.
Согласно данным ВОЗ, худшая ситуация в Европе. На прошлой неделе большая часть новых больных была зарегистрирована именно в этой части мира. По общему количеству больных Европа уже опередила страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Мы действительно наблюдаем взрыв... в том смысле, что потребуется всего несколько дней, чтобы прирост в европейском регионе составил один миллион случаев,
– заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 9 926 637;
- Индия – 8 411 724;
- Бразилия – 5 614 258;
- Россия – 1 733 440;
- Франция – 1 601 367.
COVID-19: коротко о главном
- 31 декабря власти Китая сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии.
- Основным источником инфекции считают местный рыбный и животный рынок города Ухань.
- Различные источники и жители Уханя утверждают, что первых больных фиксировали еще в начале месяца.
- Из-за сложной эпидемии 22 февраля власти Китая полностью заблокировали город Ухань, а 24 февраля все смежные с ним районы. В этих районах начал действовать жесткий карантин.
- В конце этого же месяца ВОЗ предоставила новой болезни статус чрезвычайной ситуации, имеющей международное значение.
- Уже 11 марта коронавирус COVID-19 получил статус пандемии.
- SARS-СoV-2 – это официальное название новой разновидности коронавируса. COVID-19 – это название болезни, которую он вызывает.
- COVID-19 – потенциально тяжелая респираторная инфекция. Она может протекать как в легкой или бессимптомной форме, так и вызвать различные тяжелые осложнения. Наиболее частым осложнением является вирусная пневмония, но известно, что вирус вызывает тромбообразование, вследствие чего может выйти из строя любой орган. Кроме того, он может навредить центральной нервной системе.
- Пока нет действенных методов лечения и профилактики COVID-19. Поэтому ученые со всего мира активно пытаются найти эффективное лекарство и вакцину.
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