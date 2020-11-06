Більш ніж пів мільйона за день: у світі виявили рекордну кількість нових хворих на COVID-19
За минулу добу по усьому у світові зареєстрували 608 550 нових хворих на коронавірус. Це найвищий приріст захворюваності від початку 2020 року.
За цей самий період на Землі від коронавірусу померла 8 771 людина. Про це свідчать статистичні дані з сайту Worldomoters.
Актуально В Україні виявили 9 721 новий випадок зараження COVID-19
На момент написання публікації у світі виявлено більш ніж 49 мільйонів інфікованих COVID-19. З них 12 850 919 є активними хворими, оскільки 35 066 968 вже подолали хворобу, а ще 1 241 747 – померли.
Згідно з даними ВООЗ, найгірша ситуація у Європі. Минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.
Ми дійсно спостерігаємо вибух... в тому сенсі, що буде потрібно всього кілька днів, щоб приріст в європейському регіоні склав один мільйон випадків,
– заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 9 926 637;
- Індія – 8 411 724;
- Бразилія – 5 614 258;
- Росія – 1 733 440;
- Франція – 1 601 367.
COVID-19: коротко про основне
- 31 грудня влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії.
- Основним джерелом інфекції вважають місцевий рибний і тваринний ринок міста Ухань.
- Різноманітні джерела та мешканці Уханю стверджують, що перших хворих фіксували ще на початку місяця.
- Через складну епідемситуацію 22 лютого влада Китаю повністю заблокувала місто Ухань, а 24 лютого всі суміжні з ним райони. У цих районах почав діяти жорсткий карантин.
- Наприкінці цього ж місяця ВООЗ надала новій хворобі статус надзвичайної ситуації, що має міжнародне значення.
- Вже 11 березня коронавірус COVID-19 отримав статус пандемії.
- SARS-СoV-2 – це офіційна назва нового різновиду коронавірусу. COVID-19 – це назва хвороби, яку він викликає.
- COVID-19 – потенційно важка респіраторна інфекція. Вона може перебігати як і в легкій або безсимптомній формі, так і викликати різноманітні важкі ускладнення. Найпоширенішим ускладненням є вірусна пневмонія, але відомо, що вірус спричиняє тромбоутворення, внаслідок чого може вийти з ладу будь-який орган. Окрім того, він може нашкодити центральній нервовій системі.
- Поки що немає дієвих методів лікування та профілактики COVID-19. Тож вчені з усього світу активно намагаються віднайти ефективні ліки та вакцину.
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