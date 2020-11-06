За минулу добу по усьому у світові зареєстрували 608 550 нових хворих на коронавірус. Це найвищий приріст захворюваності від початку 2020 року.

За цей самий період на Землі від коронавірусу померла 8 771 людина. Про це свідчать статистичні дані з сайту Worldomoters.

Актуально В Україні виявили 9 721 новий випадок зараження COVID-19

На момент написання публікації у світі виявлено більш ніж 49 мільйонів інфікованих COVID-19. З них 12 850 919 є активними хворими, оскільки 35 066 968 вже подолали хворобу, а ще 1 241 747 – померли.

Згідно з даними ВООЗ, найгірша ситуація у Європі. Минулого тижня більша частина нових хворих була зареєстрована саме у цій частині світу. За загальною кількістю хворих Європа вже випередила країни Латинської Америки та Карибського басейну.

Ми дійсно спостерігаємо вибух... в тому сенсі, що буде потрібно всього кілька днів, щоб приріст в європейському регіоні склав один мільйон випадків,

– заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 9 926 637; Індія – 8 411 724; Бразилія – 5 614 258; Росія – 1 733 440; Франція – 1 601 367.

COVID-19: коротко про основне