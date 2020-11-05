ВООЗ повідомила, що вивчає інформацію про мутований штам COVID-19 від норок з Данії
У ВООЗ заявили, що ознайомились з повідомленнями про випадки передачі мутованого коронавірусу людям від норок в Данії. Нині організація контактує владою країни, аби ретельніше вивчити це питання.
5 листопада ВООЗ повідомили, що вивчають питання стосовно генетичної зміни SARS-CoV-2 у Данії, повідомляє пресслужба відомства у твіттері.
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Нам відомо про повідомлення з Данії про те, що декілька людей заразилися коронавірусом від норок і що вірус має деякі генетичні зміни. Ми контактуємо з данською владою, щоб більше дізнатися про те, що трапилося,
– йдеться в повідомленні ВООЗ.
Раніше влада Данії попередила, що мутований коронавірус може поширитись не лише усією Данією, але і на весь світ.
Мутований COVID-19 від норок в Данії: що відомо
- 4 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила. що "усі норки в Данії повинні бути вбиті".
- Вона повідомила, що від цих тварин нібито поширюється мутований коронавірус, яким на півночі країни інфікувались вже 12 людей.
- Повідомляється, що мутована варіація SARS-CoV-2 знижує здатність до утворення антитіл.
- Через новий штам інфекції уряд Данії планує ввести нові обмеження у 7 північних муніципалітетах. Там обмежать пересування населення.
- Поліція Данії підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин.
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