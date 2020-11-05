У ВООЗ заявили, що ознайомились з повідомленнями про випадки передачі мутованого коронавірусу людям від норок в Данії. Нині організація контактує владою країни, аби ретельніше вивчити це питання.

5 листопада ВООЗ повідомили, що вивчають питання стосовно генетичної зміни SARS-CoV-2 у Данії, повідомляє пресслужба відомства у твіттері.

До теми Через мутацію COVID-19 у Данії знищать понад 15 мільйонів норок

Нам відомо про повідомлення з Данії про те, що декілька людей заразилися коронавірусом від норок і що вірус має деякі генетичні зміни. Ми контактуємо з данською владою, щоб більше дізнатися про те, що трапилося,

– йдеться в повідомленні ВООЗ.

Раніше влада Данії попередила, що мутований коронавірус може поширитись не лише усією Данією, але і на весь світ.

Мутований COVID-19 від норок в Данії: що відомо