ВОЗ сообщила, что изучает информацию о мутировавшем штамме COVID-19 от норок из Дании
В ВОЗ заявили, что ознакомились с сообщениями о случаях передачи мутировавшего коронавируса людям от норок в Дании. Сейчас организация контактирует с властями страны, чтобы тщательнее изучить этот вопрос.
5 ноября ВОЗ сообщили, что изучают вопрос о генетической изменения SARS-CoV-2 в Дании, сообщает пресс-служба ведомства в твиттере.
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Нам известно о сообщениях из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы контактируем с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся,
– говорится в сообщении ВОЗ.
Ранее власти Дании предупредили, что мутировавший коронавирус может распространиться не только на Данию, но и на весь мир.
Мутировавший COVID-19 от норок в Дании: что известно
- 4 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "все норки в Дании должны быть убиты".
- Она сообщила, что от этих животных якобы распространяется мутировавший коронавирус, которым на севере страны заразились уже 12 человек.
- Сообщается, что мутировавшая вариация SARS-CoV-2 снижает способность к образованию антител.
- Из-за нового штамма правительство Дании планирует ввести новые ограничения в 7 северных муниципалитетах. Там ограничат передвижение населения.
- Полиция Дании подсчитала, что придется уничтожить от 15 до 17 миллионов животных.
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