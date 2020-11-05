В ВОЗ заявили, что ознакомились с сообщениями о случаях передачи мутировавшего коронавируса людям от норок в Дании. Сейчас организация контактирует с властями страны, чтобы тщательнее изучить этот вопрос.

5 ноября ВОЗ сообщили, что изучают вопрос о генетической изменения SARS-CoV-2 в Дании, сообщает пресс-служба ведомства в твиттере.

К теме Из-за мутации COVID-19 в Дании уничтожат более 15 миллионов норок

Нам известно о сообщениях из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы контактируем с датскими властями, чтобы больше узнать о случившемся,

– говорится в сообщении ВОЗ.

Ранее власти Дании предупредили, что мутировавший коронавирус может распространиться не только на Данию, но и на весь мир.

Мутировавший COVID-19 от норок в Дании: что известно