У Всесвітній організації охорони здоров’я попередили про небезпеку нового спалаху коронавірусу у разі проведення в Москві військового параду до 75-річчя перемоги над Німеччиною у Другій світовій, запланованого на 24 червня.

Про це пише видання Deutsche Welle з посиланням на слова експертки ВООЗ Кетрін Смолвуд.

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Смолвуд заявила, що будь-який масовий захід під час пандемії коронавірусної інфекції пов’язаний з ризиком подальшого поширення коронавірусу.

Відтак, на її думку, існує загроза "посиленого поширення" інфекції. Разом з тим вона зазначила, що рішення про проведення параду має ухвалювати влада у РФ, а не ВООЗ.

Що цікаво, президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився приїхати на парад до Дня перемоги у Москву. Парад мав відбутися 9 травня, однак через пандемію COVID-19 захід перенесли на 24 червня.

Також підтвердили свою участь у параді представники Сербії, Хорватії, Казахстану, Молдови, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, а також Абхазії й Південної Осетії