Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об опасности новой вспышки коронавируса в случае проведения в Москве военного парада к 75-летию победы над Германией во Второй мировой, запланированного на 24 июня.

Об этом пишет издание Deutsche Welle со ссылкой на слова эксперта ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

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Смолвуд заявила, что любое массовое мероприятие во время пандемии коронавирусной инфекции связано с риском дальнейшего распространения коронавируса.

Поэтому, по ее мнению, существует угроза "усиленного распространения" инфекции. Вместе с тем она отметила, что решение о проведении парада должны принимать власти в РФ, а не ВОЗ.

Что интересно, президент Беларуси Александр Лукашенко согласился приехать на парад ко Дню Победы в Москву. Парад должен был состояться 9 мая, однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесли на 24 июня.

Также подтвердили свое участие в параде представители Сербии, Хорватии, Казахстана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Абхазии и Южной Осетии.

Статистика: по состоянию 18 июня в России зарегистрировали 561 091 случай заражения коронавирусом. За сутки умерли еще 182 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в России умерли 7 660 человек. Выздоровели в целом 313 963 человека.