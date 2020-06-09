Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що безсимптомні носії коронавірусної інфекції рідко сприяють поширенню хвороби.

Спалахи коронавірусу важко стримувати не через безсимптомних носіїв. Про це заявила представниця ВООЗ Марія Ван Керхов.

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Що відомо про безсимптомну передачу COVID-19

Раніше наукова спільнота вважала, що коронавірусний патоген може передаватися від людини до людини, навіть якщо у носія немає симптомів чи ознак хвороби.

Але ВООЗ заявила, що попри те, що такий шлях поширення можливий, він не є основним.

Випадки, коли людина з безсимптомним перебігом захворювання передає інфекцію іншій людині, зустрічаються рідко, –

зазначила Ван Керхов.

Чому зробили такі висновки

У ВООЗ посилаються на звіти з тих країн, які детально відстежують контакти заражених і стежать за безсимптомними хворими.

Водночас у ВООЗ визнали, що безсимптомне і досимптомне поширення коронавірусної інфекції частіше фіксують в будинках для людей похилого віку або серед людей, які живуть в одному будинку.

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Яка користь нових даних

Найкраще, що керівництва держав, які намагаються побороти пандемію COVID-19, можуть зробити зараз – це виявлення та ізоляція заражених людей з симптомами, а також відстеження всіх їх контактів.

Така інформація про безсимптомних носіїв є оптимістичною, адже таким чином хвороба має повільніші темпи поширення.

Втім, разом з цим, це вказує на те, що підхід протидії інфекції варто скорегувати.