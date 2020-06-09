Всемирная организация здравоохранения заявила, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции редко способствуют распространению болезни.

Вспышки коронавируса трудно сдерживать не из-за бессимптомных носителей. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керхов.

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Что известно о бессимптомной передаче коронавирусной болезни

Ранее научное сообщество считало, что коронавирусный патоген может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя нет симптомов или признаков болезни.

Но ВОЗ заявила, что несмотря на то, что такой путь распространения возможен, он не является основным.

Случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания передает инфекцию другому человеку, встречаются редко,

– отметила Ван Керхов.

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Почему сделали такие выводы

В ВОЗ ссылаются на отчеты из стран, которые подробно отслеживают контакты зараженных и следят за бессимптомными больными.

В то же время в ВОЗ признали, что бессимптомное и досимптомное распространение коронавирусной инфекции чаще фиксируют в домах престарелых или среди людей, живущих в одном доме.

Какая польза от таких новых данных

Лучшее, что руководства государств, пытающихся побороть пандемию COVID-19, могут сделать сейчас – это выявление и изоляция зараженных людей с симптомами, а также отслеживание всех их контактов.

Такая информация о бессимптомных носителях является оптимистичной, ведь таким образом болезнь имеет более медленные темпы распространения.

Впрочем, вместе с этим, это указывает на то, что подход противодействия инфекции стоит скорректировать.