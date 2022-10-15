Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге. У його заяві йдеться, що зима може стати особливо небезпечною для вразливих категорій людей.

До речі У ВООЗ заявили, що найближчим часом можливе закінчення пандемії коронавірусу

Зокрема, це стосується людей похилого віку, пацієнтів з хронічними захворюваннями, а також служби охорони материнства та новонароджених, "особливо з урахуванням нинішньої реальності низького охоплення вакцинацією проти COVID-19 та іншими вакцинами".

В Україні може бути сплеск респіраторних захворювань

Повідомляється, що низькі температури в Україні цієї зими можуть призвести до сплеску респіраторних захворювань, переохолодження та обмороження, пневмонії, інсульту і серцевого нападу.

Занадто багато людей в Україні живуть ненадійно, переїжджають з місця на місце, живуть в нестандартних будівлях або не мають доступу до опалення,

– заявив Ганс Клюге.

За даними ВООЗ, за час повномасштабного вторгнення Росія скоїла 620 атак на медичні заклади України. За словами Клюге, через те, що в Україні зруйновано понад 800 тисяч будинків, "тисячі людей зараз мешкають або в колективних центрах, або у пошкоджених будинках, без необхідного захисту від суворих холодів"

Представник ВООЗ підкреслив, що останніми тижнями в Україні спостерігається різке зростання кількості випадків COVID-19, як і в решті країн Європи. Клюге додав, що через ескалацію бойових дій може зрости кількість внутрішніх переселенців.

Виклики взимку та нещодавня ескалація бойових дій можуть призвести до значного внутрішнього переміщення, причому, як очікується, від 2 до 3 мільйонів людей переміщуватимуться в самій Україні, як і ще один відтік біженців до сусідніх країн,

– зазначив голова європейського бюро ВООЗ.

Клюге прогнозує велике навантаження на служби охорони здоров'я як в Україні, так і в країнах, які приймають біженців. Також він вказав, що можуть загостритися проблеми з психічним здоров'ям.

Головним завданням ВООЗ в Україні Клюге назвав відновлення об'єктів медичної інфраструктури, які постраждали від ударів. Серед інших пріоритетних напрямків, у ВООЗ виділили: