Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. В его заявлении говорится, что зима может стать особенно опасной для уязвимых категорий людей.

Кстати В ВОЗ заявили, что в ближайшее время возможно окончание пандемии коронавируса

В частности, это касается пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также службы охраны материнства и новорожденных, "особенно с учетом нынешней реальности низкого охвата вакцинацией против COVID-19 и другими вакцинами".

В Украине может быть всплеск респираторных заболеваний

Сообщается, что низкие температуры в Украине этой зимой могут привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению, пневмонии, инсульту и сердечному приступу.

Слишком много людей в Украине живут ненадежно, переезжают с места на место, живут в нестандартных зданиях или не имеют доступа к отоплению,

– заявил Ханс Клюге.

По данным ВОЗ, за время полномасштабного вторжения Россия совершила 620 атак на медицинские учреждения Украины. По словам Клюге, из-за того, что в Украине разрушены более 800 тысяч домов, "тысячи людей сейчас живут либо в коллективных центрах, либо в поврежденных домах, без необходимой защиты от суровых холодов"

Представитель ВОЗ подчеркнул, что в последние недели в Украине наблюдается резкий рост количества случаев COVID-19, как и в остальных странах Европы. Клюге добавил, что из-за эскалации боевых действий может возрасти количество внутренних переселенцев.

Вызовы зимой и недавняя эскалация боевых действий могут привести к значительному внутреннему перемещению, причем, как ожидается, от 2 до 3 миллионов человек будут перемещаться в самой Украине, как и еще один отток беженцев в соседние страны,

– отметил глава европейского бюро ВОЗ.

Клюге прогнозирует большую нагрузку на службы здравоохранения как в Украине, так и в странах, принимающих беженцев. Также он отметил, что могут обостриться проблемы с психическим здоровьем.

Главной задачей ВОЗ в Украине Клюге назвал восстановление пострадавших от ударов объектов медицинской инфраструктуры. Среди других приоритетных направлений в ВОЗ выделили: