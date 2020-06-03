ВООЗ могли отримати помилкові дані про гідроксихлорохін від підозрілої компанії, – The Guardian
США та Всесвітня організація охорони здоров'я могли помилково визнати гідроксихлорохін неефективним. Річ у тому, що базу даних щодо дослідження терапії COVID-19 вони отримали від американської компанії Surgisphere, яка не є достатньо авторитетною. Крім того, інші дослідження, які були проведені раніше все ж свідчили про зворотні результати.
Такі дискусійні дані опублікувало видання The Guardian у власному розслідуванні.
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ВООЗ так низка країн змінили підхід до лікування COVID-19 саме на основі даних Surgisphere, зокрема поставивши на паузу застосування гідроксихлорохіну в терапії хворих на COVID-19.
В авторитетних медичних виданнях Lancet і New England Journal of Medicine публікували дослідження про COVID-19 саме на основі даних цієї маловідомої американської компанії.
Важливо! Тепер видання оприлюднили заяву, де висловили занепокоєння точністю зроблених у відповідних публікаціях висновків.
Що відомо про лікування коронавірусної хвороби гідроксихлорохіном
- Гідроксихлорогін входить до складу препарату Плаквеніл, який є в українському протоколі лікуванні пацієнтів з COVID-19Ю
- Плаквеніл – це антималярійний препарат, який належить до групи імунодепресантів. Він зменшує активність імунної системи.
- У ВООЗ тимчасово перепинили клінічні випробування препарату гідроксихлорохін і хлорахін у лікуванні коронавірусу COVID-19 через зростання кількості летальних випадків серед пацієнтів, які приймали ці ліки.
- Відзначали, що у разі появи нових ґрунтовних праць, які все ж доведуть ефективність гідроксихлорохіну, його застосування відновлять.