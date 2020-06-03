США та Всесвітня організація охорони здоров'я могли помилково визнати гідроксихлорохін неефективним. Річ у тому, що базу даних щодо дослідження терапії COVID-19 вони отримали від американської компанії Surgisphere, яка не є достатньо авторитетною. Крім того, інші дослідження, які були проведені раніше все ж свідчили про зворотні результати.

Такі дискусійні дані опублікувало видання The Guardian у власному розслідуванні.

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ВООЗ так низка країн змінили підхід до лікування COVID-19 саме на основі даних Surgisphere, зокрема поставивши на паузу застосування гідроксихлорохіну в терапії хворих на COVID-19.

В авторитетних медичних виданнях Lancet і New England Journal of Medicine публікували дослідження про COVID-19 саме на основі даних цієї маловідомої американської компанії.

Важливо! Тепер видання оприлюднили заяву, де висловили занепокоєння точністю зроблених у відповідних публікаціях висновків.

Що відомо про лікування коронавірусної хвороби гідроксихлорохіном