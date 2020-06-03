США и Всемирная организация здравоохранения могли ошибочно признать гидроксихлорохин неэффективным. Дело в том, что база данных по исследованию терапии COVID-19 они получили от американской компании Surgisphere, которая является не достаточно авторитетной. Кроме того, другие исследования, которые были проведены раньше все же свидетельствовали об обратном результате.

Такие дискуссионные данные опубликовало издание The Guardian в своем расследовании.

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ВОЗ и ряд стран изменили подход к лечению COVID-19 именно на основе данных Surgisphere, в частности поставив на паузу применение гидроксихлорохина в терапии больных COVID-19.

В авторитетных медицинских изданиях Lancet и New England Journal of Medicine публиковали исследования о COVID-19 именно на основе данных этой малоизвестной американской компании.

Важно! Теперь издания опубликовали заявление, в котором выразили обеспокоенность точностью сделанных в соответствующих публикациях выводов.

Что известно о лечении коронавирусной болезни гидроксихлорохином