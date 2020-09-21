Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила протокол для тестування африканських лікарських засобів, які мають рослинне походження. Наразі ВООЗ не назвали конкретні медичні продукти, але попередньо в Африці повідомляли про ефективність напою з полину.

Науковці припустили, що ці трави можуть бути потенційним методом лікування коронавірусної хвороби та інших вірусних захворювань. Повідомлення про схвалення протоколу опублікували на офіційному сайті ВООЗ.

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Примітно, що це сталося через кілька місяців після того, як президент Мадагаскару популяризував напій на основі полину, який також застосовують у лікуванні малярії, втім тоді його пропозицію світові науковці розкритикували.

Офіційно: експерти ВООЗ схвалили протокол III фази клінічних випробувань фітотерапії для лікування COVID-19, а також статут і коло ведення для створення комісії з моніторингу даних і безпеки для клінічних лікувальних трав.

Фаза III клінічних випробувань матиме вирішальне значення для повної оцінки безпеки та ефективності нового медичного препарату,

— йдеться в заяві ВООЗ.

Тобто, якщо такий продукт медицини виявляється безпечним, ефективним з гарантованою якістю, ВООЗ рекомендуватиме його для прискореного, великомасштабного місцевого виробництва.

Втім, цікаво, що Проспер Тумусіме – регіональний директор ВООЗ не згадав конкретно мадагаскарський напій COVID-Organics, який, до слова, вже почали продавати в кілька інших країн, в основному в Африці.



Covid Organics, в основі якого — настоянка полину вважають ліками / Фото Getty images

Напій з полину ефективний проти коронавірусу?

Цілющі властивості рослини "полин звичайний", відомого також під назвою "чорнобильник" застосовують зазвичай в гомеопатії, є різні лікарські засоби на основі цієї рослини.

Так, для прикладу, "Артемізинін", який містить полин, впродовж 20 років використовують для лікування малярії.

Науковці не давали схвалення

Тим часом вчені з Алжиру ще у квітні протестували й сумнівались в тому, що препарати проти малярії можуть бути ефективними і проти коронавірусу.

Досліджують в лабораторних умовах полин наразі й науковці з Данії та Німеччини, зокрема розроблений на його основі "Артемізинін". І поки не зовсім зрозуміло, чи можна буде використовувати препарати на основі полину в профілактичних цілях або ж для лікування.