Всемирная организация здравоохранения одобрила протокол для тестирования африканских лекарственных средств, которые имеют растительное происхождение. Сейчас ВОЗ не назвала конкретные медицинские продукты, но перед этим в Африке сообщали об эффективности напитка из полыни.

Ученые предположили, что эти травы могут быть потенциальным методом лечения коронавирусной болезни и других вирусных заболеваний. Сообщение об одобрении протокола опубликовали на официальном сайте ВОЗ.

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Примечательно, что это произошло через несколько месяцев после того, как президент Мадагаскара популяризировал напиток на основе полыни, который также применяют в лечении малярии, впрочем, тогда его предложение мировые ученые раскритиковали.

Официально: эксперты ВОЗ одобрили протокол III фазы клинических испытаний фитотерапии для лечения COVID-19, а также устав и круг ведения для создания комиссии по мониторингу данных и безопасности для клинических лечебных трав.

Фаза III клинических испытаний будет иметь решающее значение для полной оценки безопасности и эффективности нового медицинского препарата,

– говорится в заявлении ВОЗ.

То есть, если такой продукт медицины оказывается безопасным, эффективным, с гарантированным качеством, ВОЗ будет рекомендовать его для ускоренного, крупномасштабного местного производства.

Впрочем, интересно, что Проспер Тумусиме – региональный директор ВОЗ, не упомянул конкретно мадагаскарский напиток COVID-Organics, который, к слову, уже начали продавать в несколько других стран, в основном в Африке.

Covid Organics, в основе которого – настойка полыни, считают лекарством / Фото Getty images

Напиток из полыни эффективен против коронавируса?

Целебные свойства растения "полынь обыкновенная", известного также под названием "чернобыльник", применяют обычно в гомеопатии, есть разные лекарственные средства на основе этого растения.

Так, например, "Артемизинин", который содержит полынь, на протяжении 20 лет используют для лечения малярии.

Ученые не давали одобрения

Между тем ученые из Алжира еще в апреле протестовали и сомневались в том, что препараты против малярии могут быть эффективными и против коронавируса.

Исследуют в лабораторных условиях полынь сейчас и ученые из Дании и Германии, в частности разработанный на его основе "Артемизинин". И пока не совсем понятно, можно ли будет использовать препараты на основе полыни в профилактических целях или для лечения.