Власників мережі "Аптекар" оштрафували на 30 тисяч гривень через те, що у їхніх аптеках виробляли та продавали фейковий препарат проти COVID-19 під назвою "Антикоронавірус".

Про появу цього "препарату" у мережі почали говорити ще у березні. У Антимонопольному комітеті України заявили, що одразу взялися за розслідування.

До теми Докази є: У ВООЗ назвали препарати, які рятують життя при важкій формі COVID-19

Перевірених та ефективних ліків проти COVID-19 для масового застосування не існує. Усі нові препарати досі проходять дослідження. А ось саморобні таблетки під назвою "Антикоронавірус" існують. Це гомеопатичний лікарський засіб на основі лікарських рослин і настоянок. У ТОВ "Группа "Аптекарь" його продавали за 55 гривень за упаковку.

Згідно з опитуванням, яке провели у комітеті, при купівлі препарату з назвою "Антикоронавірус" у 76,8% респондентів виникає враження, що він має профілактичні або лікувальні властивості.

Звісно, це була свідома омана людей. Звісно, ми ухвалили рішення про покарання компанії. Грошовий штраф – 30 000 гривень. І пляма на репутації,

– заявив глава Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі запустили виробництво першого препарату проти коронавірусу у світі. Розливання першої партії завершилось. Тепер ліки повинні пройти клінічні випробування на хворих пацієнтах у чотирьох містах: Любліні, Битомі, Білостоку та Варшаві.