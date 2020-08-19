Польська компанія Biomed Lublin стала першою у світі, яка запустила виробництво препарату проти коронавірусу.

Препарат виготовляють на основі антитіл тих людей, які вже перехворіли на коронавірус, повідомляє Оnet

До теми Новий препарат ефективніший проти коронавірусу, ніж будь-які антивірусні ліки

Польський сенатор Глегож Челей заявив, що Польща є єдиною країною у Центральній і Східній Європі, яка має необхідні технології для виробництва цього препарату.

Новий препарат являє собою розчин в ампулах. Він призначений для внутрішньом'язового введення.

Вважається, що антитіла людей, які перехворіли на коронавірус, допоможуть іншим інфікованим.

Компанія не повідомляє, скільки вартує розробка та виробництво ліків. Але відомо, що розробники отримали грант у розмірі п'ять мільйонів злотих. Це приблизно 37 мільйонів гривень.

Коли запустять першу партію

Перша партія, яка складатиметься з 3 тисяч ампул, повинна вийти приблизно через 6 тижнів. Натомість застосувати першу дозу на людині планують через 8-9 тижнів.