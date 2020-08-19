Польская компания Biomed Lublin стала первой в мире, которая запустила производство препарата против коронавируса.

Препарат изготавливают на основе антител тех людей, которые уже переболели коронавирусом, сообщает Оnet.

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Польский сенатор Гжегож Челей заявил, что Польша является единственной страной в Центральной и Восточной Европе, имееющей необходимые технологии для производства этого препарата.

Новый препарат представляет собой раствор в ампулах. Он предназначен для внутримышечного введения.

Считается, что антитела людей, переболевших коронавирусом, помогут другим инфицированным.

Компания не сообщает, сколько стоит разработка и производство лекарств. Но известно, что разработчики получили грант в размере пять миллионов злотых. Это примерно 37 миллионов гривен.

Когда запустят первую партию

Первая партия, состоящая из 3 тысяч ампул, должна выйти примерно через 6 недель. А вколоть первую дозу человеку планируют через 8-9 недель.