Аналіз Всесвітньої організації охорони здоров'я підтвердив, що протизапальні стероїдні препарати допомагають пацієнтам з важким перебігом коронавірусу.

Згідно з даними ВООЗ, легкодоступні препарати кортикостероїди пригнічують запальну реакцію у пацієнтів з COVID-19 і рятують життя.

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ВООЗ зібрала результати семи рандомізованих клінічних випробувань, які вивчали дію кортикостероїдів на важку форму COVID-19. Використання цих препаратів знизило ризик смертності пацієнтів приблизно на третину.

Ми нещодавно розповідали про дивовижні результати цих досліджень. Тому детальніше про це прочитати можна ось тут.

Кортикостероїди – що це за препарати Кортикостероїди десятиліттями використовувались для лікування різних запальних станів. Їх використовують під час важких форм запалення легенів (пневмонія, шок внаслідок інфекції та важкі респіраторні синдроми) та для лікування більш поширених станів, таких як астма та екзема. Ці ліки входять до списку основних лікарських засобів від ВООЗ. Тобто вони є доступними й, як правило, недорогі.

Вагомість цих доказів змусила керівництво ВООЗ настійно рекомендувати застосовувати кортикостероїди для лікування людей з важким або критичним перебігом COVID-19.

Важливо пам’ятати, що ці висновки стосуються лише тих пацієнтів з COVID-19, які перебувають у критичному стані. Поки що немає інформації про те, чи підходять ці препарати для людей із легким перебігом COVID-19.

Також варто розуміти, що хоч кортикостероїди і допомагають при важкому стані коронавірусу, вони не є противірусними препаратами. Тобто вони не можуть вважатися ліками проти коронавірусу.