Владельцев сети "Аптекарь" оштрафовали на 30 тысяч гривен за то, что в их аптеках производили и продавали фейковый препарат против COVID-19 под названием "Антикоронавирус".

О появлении этого "препарата" в сети начали говорить еще в марте. В Антимонопольном комитете Украины заявили, что сразу взялись за расследование.

К теме Доказательства есть: в ВОЗ назвали препараты, спасающие жизнь при тяжелой форме COVID-19

Проверенных и эффективных лекарств против COVID-19 для массового применения не существует. Все новые препараты до сих пор проходят исследования. А вот самодельные таблетки под названием "Антикоронавирус" существуют. Это гомеопатическое лекарственное средство на основе лекарственных растений и настоек. В ООО "Группа" Аптекарь" его продавали за 55 гривен за упаковку.

Согласно опросу, который провели в комитете, при покупке препарата с названием "Антикоронавирус" у 76,8% респондентов возникает впечатление, что он имеет профилактические или лечебные свойства.

Конечно, это было сознательное заблуждение людей. Конечно, мы приняли решение о наказании компании. Денежный штраф – 30 000 гривен. И пятно на репутации,

– заявил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Напомним, недавно в Польше запустили производство первого препарата против коронавируса в мире. Розлив первой партии завершился. Теперь лекарства должны пройти клинические испытания на больных пациентах в четырех городах: Люблине, Бытоме, Белостоке и Варшаве.