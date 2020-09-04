Доказательства есть – в ВОЗ назвали препараты, которые спасают жизнь при тяжелой форме COVID-19
Анализ Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что противовоспалительные стероидные препараты помогают пациентам с тяжелым течением коронавируса.
Согласно данным ВОЗ, легкодоступные препараты кортикостероиды подавляют воспалительную реакцию у пациентов с COVID-19 и спасают жизни.
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ВОЗ собрала результаты семи рандомизированных клинических испытаний, которые изучали действие кортикостероидов при тяжелой форме COVID-19. Использование этих препаратов снизило риск смертности пациентов примерно на треть.
Мы недавно рассказывали об удивительных результатах этих исследований. Поэтому подробнее об этом прочитать можно здесь.
Кортикостероиды десятилетиями использовались для лечения различных воспалительных состояний. Их используют при тяжелых форм воспаления легких (пневмония, шок вследствие инфекции и тяжелые респираторные синдромы) и для лечения более распространенных состояний, таких как астма и экзема.
Эти лекарства входят в список основных лекарственных средств от ВОЗ. То есть они доступны и, как правило, недорогие.
Весомость этих доказательств заставила руководство ВОЗ настоятельно рекомендовать применять кортикостероиды для лечения людей с тяжелым или критическим ходом COVID-19.
Важно помнить, что эти выводы касаются только тех пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом состоянии. Пока нет информации о том, подходят ли эти препараты для людей с легким течением COVID-19.
Также следует понимать, что хоть кортикостероиды и помогают при тяжелом состоянии коронавируса, они не являются противовирусными препаратами. То есть они не могут считаться лекарством против коронавируса.