Анализ Всемирной организации здравоохранения подтвердил, что противовоспалительные стероидные препараты помогают пациентам с тяжелым течением коронавируса.

Согласно данным ВОЗ, легкодоступные препараты кортикостероиды подавляют воспалительную реакцию у пациентов с COVID-19 и спасают жизни.

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ВОЗ собрала результаты семи рандомизированных клинических испытаний, которые изучали действие кортикостероидов при тяжелой форме COVID-19. Использование этих препаратов снизило риск смертности пациентов примерно на треть.

Мы недавно рассказывали об удивительных результатах этих исследований. Поэтому подробнее об этом прочитать можно здесь.

Кортикостероиды – что это за препараты Кортикостероиды десятилетиями использовались для лечения различных воспалительных состояний. Их используют при тяжелых форм воспаления легких (пневмония, шок вследствие инфекции и тяжелые респираторные синдромы) и для лечения более распространенных состояний, таких как астма и экзема. Эти лекарства входят в список основных лекарственных средств от ВОЗ. То есть они доступны и, как правило, недорогие.

Весомость этих доказательств заставила руководство ВОЗ настоятельно рекомендовать применять кортикостероиды для лечения людей с тяжелым или критическим ходом COVID-19.

Важно помнить, что эти выводы касаются только тех пациентов с COVID-19, которые находятся в критическом состоянии. Пока нет информации о том, подходят ли эти препараты для людей с легким течением COVID-19.

Также следует понимать, что хоть кортикостероиды и помогают при тяжелом состоянии коронавируса, они не являются противовирусными препаратами. То есть они не могут считаться лекарством против коронавируса.