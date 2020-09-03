Множество клинических испытаний "золотого стандарта" дают новую надежду для тяжелобольных пациентов с COVID-19. Согласно исследованиям, дешевые и общепринятые препараты, известные как кортикостероиды, снижают уровень смертности на треть.

Ученые из Мичиганского университета и университета Вандербилта представили метаанализ из семи рандомизированных исследований о влиянии кортикостероидов на течение COVID-19. Работа опубликована в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), сообщает MedicalXpress.

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Множество исследований показали хорошие результаты

Одним из исследований был "метаанализ" – обзор данных совокупных результатов семи различных клинических испытаний. В этих испытаниях участвовали больше 1700 тяжелобольных пациентов с коронавирусом, которые лечились в медицинских центрах 12 стран.

Данные показали, что после месячного использования кортикостероидов уровень смертности снизился примерно на треть.

Результаты этих исследований из разных клинических и географических условий позволяют предположить, что при отсутствии веских противопоказаний режим кортикостероидов должен быть составной стандартной помощи критически больным с COVID-19,

– сказал исследователь Джонатан Стерн из Бристольского университета.

В июне также появились первые весомые доказательства того, что кортикостероиды могут бороться с COVID-19. Исследование, проведенное на 6400 пациентах показало, что использование дексаметазона уменьшило уровень смертности примерно на треть среди пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ и примерно на одну пятую среди тех, кто нуждается в дополнительном кислороде.

Меньшие исследования из Бразилии и Франции также показали перспективные результаты.

В американском исследовании принимали участие 403 пациента с COVID-19, которые лечились с марта по июнь. Оно показало 93% вероятность того, что внутривенное применение гидрокортизона для лечения пациентов закончится лучшими результатами.

Ведущий автор исследования доктор Дерек Ангус, который руководит кафедрой медицины критической помощи в Питти добавил, что "в медицине сравнительно редко можно встретить препараты, где доказательства их эффективности в спасении жизней являются настолько последовательными"

Людям, которые находятся на вентиляторах или кислороде и находятся под интенсивной терапией, обязательно следует давать кортикостероиды,

– добавил он.

Краткие выводы метаанализа ученых:

Стероид дексаметазон был использован в трех испытаниях, в которых участвовали почти 1300 пациентов. Он снизил риск смерти на 36% по сравнению со стандартным лечением.

Гидрокортизон применялся в трех испытаниях, в которых участвовали гораздо меньше пациентов (около 374), и снизил риск смерти на 31%.

Ученые объясняют, что эти препараты противодействуют воспалительной реакции организма, так называемому "цитокиновому шторму".

Важно, что кортикостероиды могут иметь серьезные побочные эффекты, но метаанализ показал незначительную разницу побочных эффектов по сравнению с теми пациентами, которые не принимали данные препараты.

И все же некоторые вопросы остаются. Пока неизвестно, возобновляется ли воспаление после прекращения приема кортикостероидов, следует ли лечить кортикостероидами людей с легким течением заболевания. Также пока не ясно, можно ли пациентам вводить другие потенциально активные препараты с кортикостероидами.